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WADA отстранит от первенств 145 россиян с подозрительными пробами

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Всемирное антидопиноговое агентство (WADA) отстранит от Олимпийских игр 145 российских спортсменов с подозрительными пробами, если они не завершили свои карьеры. Об этом заявил в понедельник, 9 декабря, глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор.

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«Знаем этих 145 спортсменов, они не смогут участвовать в Олимпийских играх и Паралимпиадах, если они еще продолжают карьеру, конечно, потому что не все продолжают», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Тейлора, каждый российский спортсмен до соревнований будет допускаться в индивидуальном порядке. Финальное слово по атлетам будет выносить Спортивный арбитражный суд, подчеркнул он.

«После запрета WADA российские спортсмены не должны участвовать в Олимпиадах под брендом «Олимпийский атлет из России», — добавил глава комитета антидопингового агентства.

Между тем глава департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил, что, по предположению организации, из 145 россиян, на которых планируется наложить санкции, в соревнованиях участвует около трети спортсменов.

Ранее в понедельник исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

25 ноября комитет по соответствию WADA, возглавляемый Тейлором, рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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