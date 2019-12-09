Исполком WADA не будет контролировать РУСАДА в течение четырех лет

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендации не навязывать какой-либо мониторинг, надзор или контроль Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в течение четырех лет. Об этом сообщается в пресс-релизе WADA, опубликованном 9 декабря на сайте агентства.

«Исполком WADA согласился с мнением комитета по соответствию (включая недавние доказательства проверки WADA операций РУСАДА), что РУСАДА эффективна для борьбы с допингом в российском спорте и продуктивно работает в сотрудничестве с другими антидопинговыми организациями, в том числе в расследованиях на территории России. Поэтому исполнительный комитет принял рекомендацию не навязывать какой-либо специальный мониторинг, надзор или контроль антидопинговой деятельности РУСАДА в течение четырех лет», — говорится в пресс-релизе.

Подчеркивается, что данные Московской антидопинговой лаборатории не были полными и достоверными, из-за чего невиновные российские спортсмены также оказались под подозрением WADA. Также сообщается, что рекомендации агентства не касаются юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне.

Ранее 9 декабря исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Исполком запретил РФ принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение ближайших четырех лет, лишил РУСАДА статуса соответствия. Кроме того, российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запретили посещать международные спортивные соревнования.

Предполагается, что теперь Международный олимпийский комитет (МОК) будет проводить допуск россиян в соответствии со специальными критериями, как это было перед зимними Олимпийскими играми-2018 в Пхёнчхане. Тогда в соревнованиях смогли принять участие не все спортсмены, а допущенным россиянам было запрещено демонстрировать национальные символы.

Рекомендации в отношении России комитет WADA по соответствию дал 25 ноября.