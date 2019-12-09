Толстой прокомментировал решение WADA по российским атлетам

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении Российской Федерации права на участие в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года — способ выдавливания российских атлетов из мирового спорта. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Парламентарий выступил категорически против того, чтобы российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. По его словам, спортсменам из России надо восстанавливать права, обнулить прежние решения в их отношении и заново провести переговоры, сообщил «Интерфакс».

Ранее в понедельник исполком (WADA) лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, решение будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведения в течение ближайших четырех лет. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

В РУСАДА прокомментировали, что решение WADA вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.

Рекомендации в отношении России комитет WADA по соответствию дал 25 ноября.

В начале осени немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории. На этом основании была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA.