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Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

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Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski
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Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

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Таким образом, российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, пройдет 9 декабря. При этом любое решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде, пишет газета.

«Согласно рекомендациям, российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и праздновать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага или исполнения гимна», — говорится в материале издания.

В сентябре немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Российской стороне был направлен 31 вопрос от Всемирного антидопингового агентства. Глава Минспорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам. В Москве также указали, что продолжают сотрудничать с WADA и надеются на справедливое решение.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося около трех лет. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом идет навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции.

Глава РУСАДА Юрий Ганус в октябре рассказал о возможных последтствиях для РФ.

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