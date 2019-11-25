Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Таким образом, российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, пройдет 9 декабря. При этом любое решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде, пишет газета.

«Согласно рекомендациям, российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и праздновать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага или исполнения гимна», — говорится в материале издания.

В сентябре немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Российской стороне был направлен 31 вопрос от Всемирного антидопингового агентства. Глава Минспорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам. В Москве также указали, что продолжают сотрудничать с WADA и надеются на справедливое решение.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося около трех лет. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом идет навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции.

Глава РУСАДА Юрий Ганус в октябре рассказал о возможных последтствиях для РФ.