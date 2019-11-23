Прямой эфир
Сюжет:

Колобков заявил о преждевременных обсуждениях решения WADA по РУСАДА

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекомендация о статусе соответствия стандартам антидопингового кодекса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет принята на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря. Сейчас обсуждение этого вопроса преждевременно. Об этом журналистам заявил министр спорта Павел Колобков в субботу, 23 ноября.

«Список запрещенных препаратов WADA нужно пересмотреть»
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов — о борьбе с допингом, критике Мартена Фуркада и проблемах Сергея Карякина

«Девятого декабря будет исполком [WADA], вся эта информация сейчас — она носит предварительный характер, 9-го числа будет основная рекомендация, это пока еще только рекомендация комиссии по соответствию», — приводит его слова ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о том, что в ночь на субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету лишить РУСАДА статуса соответствия. Решение было основано на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов о несоответствиях данных организации с московской лабораторией.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. 8 октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

В ноябре в WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы агентства, которые возникли во время исследования Московской антидопинговой лаборатории. Однако некоторые требуют разъяснения.

Колобков отметил, что в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио могут принять участие более 400 российских спортсменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Решение об участии России в Олимпиаде примут до конца года
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019