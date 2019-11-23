Колобков заявил о преждевременных обсуждениях решения WADA по РУСАДА

Рекомендация о статусе соответствия стандартам антидопингового кодекса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет принята на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря. Сейчас обсуждение этого вопроса преждевременно. Об этом журналистам заявил министр спорта Павел Колобков в субботу, 23 ноября.

«Девятого декабря будет исполком [WADA], вся эта информация сейчас — она носит предварительный характер, 9-го числа будет основная рекомендация, это пока еще только рекомендация комиссии по соответствию», — приводит его слова ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о том, что в ночь на субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету лишить РУСАДА статуса соответствия. Решение было основано на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов о несоответствиях данных организации с московской лабораторией.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. 8 октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

В ноябре в WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы агентства, которые возникли во время исследования Московской антидопинговой лаборатории. Однако некоторые требуют разъяснения.

Колобков отметил, что в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио могут принять участие более 400 российских спортсменов.