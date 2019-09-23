WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency, WADA) открыло процедуру несоответствия кодексу организации Российского антидопингового агенства (РУСАДА). Такое решение было принято на заседании исполкома WADA, которое прошлом в Токио в понедельник, 23 сентября.

«WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международным стандартом о соответствии», — сказал глава отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков, его слова приводит ТАСС.

Он объяснил, что основаниями для такого решения послужили несоответствия между базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA. По его словам, данные о подозрениях в адрес РФ были направлены в WADA в начале этого года.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.