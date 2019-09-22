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WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет газета Sportpressen.

Издание ссылается на председателя Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкла Аска, который утверждает, что WADA поставило его в известность об инциденте в минувшую пятницу.

«Мне сказали, что агентство начало процесс, который означает, что у России теперь есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге», — отметил он.

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Если данные о манипуляциях удастся доказать, Аск подчеркнул, что для Москвы наступят серьезные последствия. В этом случае, по его мнению, WADA должно снова исключить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а также «наказать страну в целом». Кроме того, председатель iNADO указал и на ответственность Международного олимпийского комитета (МОК), который в свое время выступил против «коллективного наказания» для россиян.

20 сентября немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. По его словам, данные о подозрениях в адрес РФ были направлены в WADA в начале этого года.

РУСАДА в ответ заявило о необходимости дождаться официальных заявлений по данному вопросу. В агентстве напомнили, что 23 сентября в Токио на заседании WADA будет озвучен промежуточный отчет об анализе данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Между тем британское издание The Telegraph писало, что из-за подозрений в манипуляции с допингом Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В Олимпийском комитете России данные СМИ комментировать отказались.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после почти трех лет отстранения. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.

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