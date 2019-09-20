РУСАДА отреагировало на возможное признание несоответствия кодексу WADA

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в пятницу, 20 сентября, прокомментировала сообщения о том, что запущена процедура признания несоответствия организации кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее в этот же день немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, и в настоящее время якобы запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA.

По словам Пахноцкой, чтобы реагировать да эту информацию, необходимо дождаться официальных заявлений. Она напомнила, что 23 сентября в Токио на заседании WADA будет озвучен промежуточный отчет об анализе данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Базу данных из лаборатории следовало передать до конца 2018 года, а образцы — до 30 июня этого года, что Россия и сделала, указала она.

«WADA всё получила. Был промежуточный рапорт на сайте WADA, что они анализируют базу данных, чтобы понять ее аутентичность и была ли она модифицирована каким-либо образом. Но официального отчета, который комитет по соответствию представил бы WADA, еще нет», — сказала Пахноцкая агентству «РИА Новости».

Она предположила, что комитет по соответствию WADA, вероятно, соберется в конце октября, а в ноябре появится рекомендация исполкома о дальнейших действиях в отношении РУСАДА.

Российское агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. В 2018 году исполком WADA полностью восстановил РУСАДА в правах.

Организация подчеркивала, что авансом пошла навстречу агентству, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из лабораторной системы LIMS, находящиеся в Московской антидопинговой лаборатории, и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года.

Россия свои обязательства выполнила.

В начале января 16 национальных антидопинговых агентств подписали коллективное письмо в WADA с призывом вновь лишить РУСАДА аккредитации. Среди них США, Канада, Германия, Австрия и Япония.