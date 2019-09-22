ОКР отреагировал на слухи о возможном отстранении России от ОИ-2020 в Токио

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о возможном недопуске отечественной сборной к выступлению на ОИ-2020 в Токио из-за подозрений в подделке данных Московской антидопинговой лабораторией перед отправкой их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом заявил пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов в воскресенье, 22 сентября.

«Материалы и заметки СМИ мы никогда не комментировали и делать это не собираемся, потому что всегда отталкиваемся только от официальной информации», — пояснил Выборнов, чьи слова приводит ТАСС.

По информации британского издания The Telegraph, у WADA есть подозрения о «сокрытии систематического и исторического употребления допинга спортсменами из России за последние 18 месяцев».

Отмечается, что манипуляции с допингом могли происходить не с одобрения государства, однако при этом иметь широкое распространение и систематический характер.

В понедельник, 23 сентября, комитет по соответствию WADA представит отчет о деятельности российской антидопинговой лаборатории на заседании исполкома организации в Токио.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после почти трех лет отстранения. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте.

Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.

Ранее 20 сентября в РУСАДА прокомментировали данные о якобы запуске процедуры признания несоответствия кодексу WADA.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.