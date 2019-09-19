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Россия приняла приглашение на ОИ-2020 в Токио

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Фото: Global Look Press/Kenjiro Matsuo/AFLO
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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно проголосовал в четверг, 19 сентября, за принятие приглашения сборной России на Олимпиаду-2020 в Токио. Соответствующее решение огласил президент ОКР Станислав Шевченко.

По словам главы комитета, 24 июля Россия получила приглашение, подписанное президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Он также отметил, что принятие решения об участии в этих Играх относится к компетенции ОКР.

«Поэтому я ставлю вопрос на голосование. Есть другие предложения? Тогда предлагаю проголосовать. Да? Решение принято единогласно», — цитирует Шевченко НСН.

18 сентября официальный билетный агент Олимпийского комитета России выразил обеспокоенность ситуацией с билетами для российских болельщиков на ОИ-2020, напоминает «Ридус». Директор агента по внешним связям Мария Тарасова рассказала, что организаторы Игр до сих пор не подтвердили порядка 18 тыс. билетов для россиян.

Олимпийские игры – 2020 состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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