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Панда и фонарик стали талисманами Игр-2022 в Пекине

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Панда Бин Двэнь Двэнь и фонарик Шуэй Рон Рон стали талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в Пекине в 2022 году. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил оргкомитет Игр в Twitter.

«В костюме изо льда, с сердцем из золота и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова разделить со всем миром истинный дух Олимпийских игр», — описали панду организаторы.

Фото из Twitter

Талисманом Паралимпийских игр стал фонарик Шуэй Рон Рон, который, по словам организаторов, уже «согрел наши сердца».

Twitter

В июле 2018 года стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) внес семь новых дисциплин в программу зимней Олимпиады 2022 года. В список были включены соревнования по бобслею среди женщин-одиночек, смешанная эстафета в шорт-треке, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Также впервые на зимней Олимпиаде будут представлены соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина, соревнования по фристайлу среди смешанных команд в лыжной акробатике и сноуборд-кросс среди смешанных команд.

24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут в трех китайских городах с 4 по 20 февраля 2022 года, столицей проведения соревнований назван Пекин.

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