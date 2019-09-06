В Крыму заявили о готовности стать одной из площадок летней Олимпиады

Крым готов стать одной из площадок летней Олимпиады в случае ее проведения Россией и Белоруссией. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Вся необходимая туристическая и транспортная инфраструктура, включая современный аэропорт, гостиничный сектор, порты, Крымский мост, имеется», — приводит его слова «РИА Новости».

Черняк отметил, что в данном вопросе необходимо только определиться с видом спорта, передает RT.

Проведение одного из соревнований Олимпиады в Крыму позволило бы по-новому открыть для всего мира спортивные возможности полуострова, считает он.

Ранее в этот же день белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести летнюю Олимпиаду.

Летом в Минске завершились II Европейские игры, на которых российские атлеты продемонстрировали высокие результаты, завоевав первое место на общекомандном медальном зачете. По словам представителей российской делегации, Европейские игры в Минске станут для спортсменов хорошей подготовкой к летней Олимпиаде 2020 года в Токио.