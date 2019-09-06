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Лукашенко предложил провести Олимпиаду с РФ или Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести летнюю Олимпиаду. Об этом в пятницу сообщает агентство «Белта».

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«Нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», — сказал Лукашенко. Президент считает, что в России и на Украине есть спортивные объекты, которыми Белоруссия не располагает, но с их помощью провести Олимпиаду удастся.

«Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев», — заявил белорусский лидер.

Летом в Минске завершились II Европейские игры, на которых российские атлеты продемонстрировали высокие результаты, завоевав первое место на общекомандном медальном зачете. По словам представителей российской делегации, Европейские игры в Минске станут для спортсменов хорошей подготовкой к летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

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