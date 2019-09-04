Лукашенко рассказал о подаренной Илоном Маском Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со школьниками рассказал, что у него есть электромобиль Tesla, подаренный американским миллиардером и главой одноименной компании Илоном Маском.

Фрагмент выступления Лукашенко был показан в эфире телеканала СТВ.

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — отметил белорусский лидер.

Какая именно модель электрокара находится в его распоряжении, Лукашенко не уточнил. По данным «КП», в 2017 году президент тестировал на белорусских дорогах Tesla Model S в самой мощной версии P100D.

3 сентября сообщалось, что владельцы электромобилей Tesla в США застряли в авто из-за невозможности открыть дверь. Причиной стал сбой в мобильном приложении.