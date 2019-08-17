Немецкая компания отказалась покупать электромобили Tesla из-за качества

Немецкая компания по прокату автомобилей Nextmove отказалась покупать 85 электромашин американской компании Tesla общей стоимостью $5,55 млн. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление немецкой фирмы.

Решение было принято из-за проблем с качеством поставляемых транспортных средств. Как отмечается, Nextmove в 2018 году заказала 100 автомобилей Model 3. Качество первой прибывшей партии из 15 машин оказалось плохим: на электромобилях были дефекты, связанные с краской и колесами, а также царапины. Немецкая фирма подчеркнула, передает РБК, что предоставление подобных машин клиентам негативно скажется на репутации компании.

В Tesla, в свою очередь, заявили, что соответствующее решение немецкого партнера было связано скорее не с качеством продуктов, а с разбирательством между компаниями, имевшем место ранее в этом году, которое никак не связано с нынешней ситуацией.

Жалобы на некачественную покраску и вмятины на автомобилях Tesla уже поступали ранее в Норвегии. Это, как отмечается, оказало негативное влияние на репутацию американской компании.

3 июля сообщалось, что электрический седан Tesla Model 3 успешно прошел все виды краш-тестов, проводимые EuroNCAP, включая имитацию бокового столкновения со столбом.