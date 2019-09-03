Владельцы Tesla застряли в авто из-за сбоя в мобильном приложении

Владельцы электромобилей Tesla в США заявили о невозможности открыть дверь авто из-за сбоя в мобильном приложении. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на пострадавших.

Несколько водителей не могли открыть свои автомашины с помощью приложения для смартфона, которое заменяет автомобильный ключ. При попытке запуска приложения им приходило оповещение: «Временное обслуживание. Повторите попытку позже» .

Владельцы электрокаров пожаловались на неполадки в комментариях к публикациям в Twitter самой компании и ее основателя, бизнесмена Илона Маска. В ответ на запрос Business Insider представитель компании заявил, что приложение было недоступно около 16:00 по времени тихоокеанского побережья США 2 сентября (02:00 мск 3 сентября). Однако неисправность устранили.

Илон Маск основал Tesla (изначально называлась Tesla Motors) в 2003 году. Одной из особенностей автомобиля компании является то, что его можно разблокировать с помощью приложения, чтобы не возить за собой ключи. Но если вы забыли специальную карточку-ключ и вышли из приложения, придется подождать некоторое время, чтобы использовать смартфон в качестве ключа от машины.