Tesla расследует причины взрыва электрокара после ДТП в Москве

Компания Tesla проведет внутреннее расследование после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве. Об этом 12 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управляющего партнера Moscow Tesla Club Игоря Антарова.

«Мы собрали всю информацию и передали в европейский офис компании Tesla, который ведет внутреннее расследование. Они очень серьезно относятся к таким инцидентам и намерены сделать заключение по результатам расследования», — сообщал Игорь Антаров.

Инцидент произошел вечером 10 августа на 40-м км внутренней стороны кольцевой автодороги. Электромобиль Tesla, ехавший на автопилоте, врезался в стоящий эвакуатор и взорвался. После этого машина сгорела дотла.

В результате инцидента пострадали три человека — водитель Tesla генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков и двое его детей.

3 июля сообщалось, что электрический седан Tesla Model 3 успешно прошел все виды краш-тестов, проводимые EuroNCAP, включая имитацию бокового столкновения со столбом.