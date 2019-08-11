Момент взрыва Tesla на МКАД попал на видео
Момент взрыва электрокара Tesla после ДТП на МКАД попал на видео.
Кадры сняты на видеорегистратор автомобиля встречного потока. Инцидент произошел вечером 10 августа на 40-м км внутренней стороны кольцевой автодороги.
Машина Tesla, ехавшая на автопилоте, врезалась в стоящий эвакуатор и взорвалась, пишет РЕН ТВ. После этого электромобиль выгорел дотла.
На кадрах видно, как машина дважды взрывается, после чего огонь практически моментально уничтожает автомобиль.
В результате инцидента пострадали три человека — водитель Tesla генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков и двое его детей. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
Сам момент аварии также попал на видео.
Tesla — марка электромобилей одноименной компании американского предпринимателя Илона Маска. Они способны проезжать до 500 км без подзарядки. Стоимость таких машин в РФ оценивается примерно в 10 млн рублей.