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Момент взрыва Tesla на МКАД попал на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Момент взрыва электрокара Tesla после ДТП на МКАД попал на видео.

Кадры сняты на видеорегистратор автомобиля встречного потока. Инцидент произошел вечером 10 августа на 40-м км внутренней стороны кольцевой автодороги.

Машина Tesla, ехавшая на автопилоте, врезалась в стоящий эвакуатор и взорвалась, пишет РЕН ТВ. После этого электромобиль выгорел дотла.

На кадрах видно, как машина дважды взрывается, после чего огонь практически моментально уничтожает автомобиль.

В результате инцидента пострадали три человека — водитель Tesla генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков и двое его детей. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Сам момент аварии также попал на видео.

Tesla — марка электромобилей одноименной компании американского предпринимателя Илона Маска. Они способны проезжать до 500 км без подзарядки. Стоимость таких машин в РФ оценивается примерно в 10 млн рублей.

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