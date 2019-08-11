Стали известны подробности ДТП с Tesla на МКАД

Телеканал РЕН ТВ выяснил подробности ДТП с электромобилем Tesla на МКАД, которое произошло 10 августа.

Выяснилось, что Tesla ехала на автопилоте, однако система не смогла распознать стоящий эвакуатор, в который и врезался автомобиль.

Отмечается, что за рулем Tesla находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков с двумя детьми. Сейчас он находится в реанимации под присмотром врачей.

Ранее стали известны новые подробности ДТП под Новороссийском, где автобус и внедорожник сорвались с обрыва. Оказалось, что водитель автобуса находился за рулем дольше положенного времени.