Стали известны новые подробности ДТП с автобусом под Новороссийском

Водитель автобуса Роман Поляков, упавшего 7 августа с обрыва под Новороссийском, находился за рулем дольше положенного времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Скорикова.

Он отметил, что согласно показаниям тахометра, мужчина провел за рулем очень много времени и должен был отдыхать.

9 августа сообщалось, что Полякова арестовали до 8 октября.

Внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись вечером 7 августа на 16-м км автодороги Новороссийск – Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. В результате инцидента погибли три пассажира автомобиля, среди которых двое детей. Всего в ДТП пострадали 44 человека, все они госпитализированы.

По данным следствия, водитель автобуса превысил допустимую скорость и не уступил дорогу внедорожнику. Расследование аварии ведется по статьям о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.