Пассажирка упавшего под Новороссийском с обрыва автобуса рассказала об аварии

Пассажирка автобуса, упавшего с обрыва на трассе Новороссийск – Керченский пролив, рассказала, что в нем находились туристы с разных уголков России.

Сейчас Кристина Абрамова с легкими травмами находится в больнице. Ее молодой человек попал в реанимацию с переломом таза. 8 августа его перевели из отделения интенсивной терапии.

«Я спала и ничего не помню. Проснулась, когда мы уже летели вниз. Меня придавил какой-то человек», — цитирует девушку телеканал «360». Она добавила, что все были в шоке, была паника и никто не понимал, что происходит.

Внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. Три пассажира Volkswagen, в том числе два ребенка, погибли. Медики и спасатели прибыли на место ДТП через 20 минут после произошедшего.

В аварии пострадали 44 человека. Они получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем.

Дело по двум статьям возбуждено по факту аварии. Речь идет о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.