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Уголовное дело по факту ДТП под Новороссийском возбудили по двум статьям

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Дело по двум статьям возбуждено по факту аварии с участием пассажирского автобуса под Новороссийском. Речь идет о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщает «Новая Кубань», в рамках расследования дела эксперты краевого управления Следственного комитета дадут юридическую оценку действиям сотрудников санатория «Эллада», которому принадлежал автобус. Проверку по факту аварии с участием автобуса проводит и прокуратура Краснодарского края.

«Будут установлены причины произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства, регламентирующего безопасность дорожного движения и пассажирские перевозки», — рассказали в прокуратуре.

Вечером 7 августа на трассе Новороссийск-Керченский экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. После удара обе машины скатились с обрыва.

Жертвами аварии стали три человека, находившиеся в автомобиле. Пострадали еще 44 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за неудачного маневра — при попытке обгона внедорожник зацепил автобус, водитель которого не справился с управлением. Однако некоторые источники сообщают, что водитель автобуса мог заснуть за рулем.

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