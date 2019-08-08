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Названа предварительная причина падения автобуса с обрыва под Новороссийском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Экскурсионный автобус с 42 пассажирами, по предварительным данным, сорвался с обрыва, потому что водитель не справился с управлением. Об этом 7 августа сообщили в МВД Кубани.

В ГИБДД отметили, что причиной потери управления стало лобовое столкновение с другим авто.

Инцидент произошел вечером в среду. Перед падением с обрыва автобус Hyundai столкнулся с джипом Volkswagen. Оба транспортных средства вылетели с дороги.

Пострадали 30 человек, 21 госпитализирован, среди них пятеро детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как отмечает ТАСС, погибли три человека — двое детей и один взрослый.

Согласно данным МЧС, в ДТП погибли два человека.

Экскурсионный автобус принадлежит санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы РФ. Автобус следовал из Пшады в Анапу.

Подробности об аварии рассказали очевидцы.

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