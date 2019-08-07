Сорвавшийся с обрыва под Новороссийском автобус принадлежал санаторию ФНС

Сорвавшийся с обрыва под Новороссийском автобус принадлежал анапскому санаторию ФНС «Эллада». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что среди пострадавших могут быть сотрудники Федеральной налоговой службы. Кроме того стало известно, что в результате аварии пострадали пять детей, двое и них находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло после того, как автобус на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский столкнулся с двумя автомобилями. На данный момент известно о трех погибших, двое из них дети.