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В Белгороде 18-летний мужчина получил минно-взрывную травму

Гладков: в Белгороде 18-летний мужчина получил минно-взрывную травму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Белгороде 18-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что состояние у пострадавшего тяжелое. В настоящее время медицинские работники проводят ему операцию, после чего мужчина будет доставлен в отделение реанимации.

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В этот день в Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя. По словам Гладкова, у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавшие были госпитализированы.

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