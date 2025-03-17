В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два мирных жителя
В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя. Об этом 17 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать наша система противовоздушной обороны (ПВО) — идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, ранены два мирных жителя», — проинформировал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавшие были госпитализированы.
Также Гладков добавил, что в поселке Комсомольский Белгородского района из-за падения обломков была пробита кровля частного домовладения.
В этот день Гладков сообщил, что в селе Ясные Зори Белгородской области мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины «колокольчик». Он уточнил, что состояние пострадавшего тяжелое, сотрудники скорой помощи доставляют его с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу.