Мужчина получил ранение при детонации мины в Белгородской области

В селе Ясные Зори Белгородской области мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины «колокольчик», сообщил 17 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что состояние пострадавшего тяжелое, сотрудники скорой помощи доставляют его с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу.

Мужчине оказывают всю необходимую помощь, добавил Гладков.

Накануне Гладков сообщил о пострадавшей в результате сброса беспилотно-летательного аппарата Вооруженными силами Украины (ВСУ) женщине. Он добавил, что пострадавшую с осколочным ранением спины доставили в районную больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.