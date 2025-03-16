В результате удара ВСУ по Белгородской области пострадала женщина
В результате сброса беспилотно-летательного аппарата (БПЛА) Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадала женщина. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Долгое [Валуйского округа] в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По сообщению губернатора, пострадавшую с осколочным ранением спины доставили в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ). После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.
Он также добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток.
В этот же день Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на город Губкин Белгородской области получили ранения женщина и семилетний ребенок, также произошло возгорание их частного дома.