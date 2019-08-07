В Долгопрудном два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку

Два человека погибли и еще два пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Долгопрудном. Как сообщает ТАСС в среду, 7 августа, транспортное средство наехало на остановку.

«ДТП произошло на Лихачевском шоссе на остановке «Общежитие», — сообщили информагентству источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что пострадали водитель автобуса и один из пассажиров. Их доставили в Долгопрудненскую городскую больницу. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

Ранее 7 августа сообщалось о ДТП с участием автобуса и грузовика на Сахалине. В результате столкновения транспортных средств пострадали 12 человек, восемь из них оказались в больнице.