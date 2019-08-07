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Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел около 6:00 (5:00 мск) на 366 км дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»: грузовик столкнулся с легковым автомобилем Kia. В иномарке находились двое взрослых и трое детей.

«По предварительным данным, женщина и двое детей погибли. Мужчина и ребенок доставлены в лечебное учреждение», — рассказали в ГИБДД.

6 августа серьезная авария произошла в Рязанской области. Там столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате погибли шесть человек, в том числе девочка 14 лет. Пострадали восемь человек, среди них также есть несовершеннолетний.

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