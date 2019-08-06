НА МКАД столкнулись шесть машин

На северо-западе Москвы на внутренней стороне МКАД столкнулись сразу шесть автомобилей. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что на участке аварии движение перекрыто по четырем полосам. По предварительным данным, пострадали два человека.

Обстоятельства случившегося изучают прибывшие на место правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Казани восемь человек пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей.