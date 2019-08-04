Семь человек пострадали в результате аварии под Новосибирском

Семь человек получили травмы в результате аварии, которая произошла в ночь на воскресенье, 4 августа, в Новосибирской области, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел в 00:45 по местному времени (20:45 субботы мск) в Новосибирском районе на Ордынской трассе неподалеку от населенного пункта Ярково. Столкнулись автомобили Toyota Vista и Nissan Sunny.

«Стало известно, что водитель Toyota не имел водительского удостоверения и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшие госпитализированы, правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Ранее в воскресенье сообщалось о крупной аварии с пятью автомобилями, которая произошла в центре Екатеринбурга. В результате ДТП два человека погибли, трое получили травмы.