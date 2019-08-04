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Десять тысяч бутылок пива разбились в Германии в результате аварии

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Фото: twitter.com/PolizeiMannheim
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Около 10 тыс. бутылок пива оказались разбиты в результате аварии на юго-западе Германии. Об этом сообщает в субботу, 3 августа, Deutsche Welle.

Инцидент произошел 2 августа в 19:30 по местному времени (20:30 мск) в районе города Хиршберг. Грузовик, перевозивший 1280 ящиков пива, выезжал с автомагистрали. По словам представителей полиции Мангейма, коробки, предположительно, не были закреплены надлежащим образом, в результате чего в какой-то момент порвалась боковая стенка фуры, и пенное вылилось на дорогу.

Как отмечается, 40% груза стоимостью €12 тыс. (872 тыс. рублей) было потеряно в результате аварии. Сотрудникам экстренных служб и волонтерам потребовалось около шести часов для очистки проезжей части. Движение возобновилось только в 02:00 субботы (03:00 мск).

В настоящий момент полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства ДТП.

12 декабря тонна шоколада вылилась из резервуара и вытекала из фабрики на улицу в Германии. В результате дорогу пришлось перекрыть на два часа, пока специалисты расчищали ее.

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