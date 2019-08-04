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Два человека погибли в ДТП с участием пяти машин в Екатеринбурге

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Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД.

Инцидент произошел примерно в 03:55 мск. Причиной аварии, как отмечается, стал водитель автомобиля Kia Rio, который не справился с управлением. Он сначала задел SsangYong, затем врезался в LADA Priora, которую отбросило к машинам Toyota Avensis и Volkswagen Polo.

«В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа, мужчины, погибли на месте», — сказали представители ведомства, уточнив, что водитель и пассажир Kia Rio, а также водитель Toyota госпитализированы в больницу №24. У пострадавших, по предварительном данным, диагностирована черепно-мозговая травма.

2 августа не менее 11 человек пострадали в результате аварии с участием служебного автобуса и грузовика на закрытой территории одного из заводов в Татарстане. Автобус с вахтовиками отправлялся в Елабугу, когда в него врезался грузовик с прицепом.

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