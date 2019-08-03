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В ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане пострадали 11 человек

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Фото: minzdrav.tatarstan.ru
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Не менее 11 человек пострадали в результате аварии с участием служебного автобуса и грузовика на закрытой территории одного из заводов в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

Инцидент произошел в конце рабочего дня, около 17:45 по местному времени. Автобус с вахтовиками отправлялся в Елабугу, когда в него врезался грузовик с прицепом, который не уступил дорогу пассажирскому транспорту.

Отмечается, что семь пострадавших были госпитализированы с травмами средней и легкой степени тяжести в Елабужскую районную больницу. Еще четверо пострадавших отпущены на амбулаторное лечение, пишет сайт kp.ru.

В ночь на 2 августа в Ставропольском крае произошла крупная авария. В результате столкновения автобуса и грузовика погибли пять человек, пострадали 18, 14 из них были госпитализированы. Прокуратура Апанасенковского района Ставропольского края начала проверку по факту ДТП. Позднее было возбуждено уголовное дело.

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