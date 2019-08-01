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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Автобус попал в аварию в Иркутске, есть погибшие и пострадавшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД в четверг, 1 августа.

Отмечается, что автобус Yutong выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia и опрокинулся, ударившись о мачту городского освещения.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса. Водитель, а также двое пассажиров автобуса и пассажир Kia получили травмы.

31 июля сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области в результате столкновения микроавтобуса, следовавшего по маршруту Тулун–Иркутск, и легкового автомобиля пострадали трое детей.

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