Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске

Автобус попал в аварию в Иркутске, есть погибшие и пострадавшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД в четверг, 1 августа.

Отмечается, что автобус Yutong выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia и опрокинулся, ударившись о мачту городского освещения.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса. Водитель, а также двое пассажиров автобуса и пассажир Kia получили травмы.

31 июля сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области в результате столкновения микроавтобуса, следовавшего по маршруту Тулун–Иркутск, и легкового автомобиля пострадали трое детей.