Прямой эфир

Трое детей пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи проводят проверку по факту дорожной аварии в Черемховском районе Иркутской области. В результате столкновения микроавтобуса, следовавшего по маршруту Тулун–Иркутск, и легкового авто на федеральной трассе пострадали трое детей 10, 11 и 12 лет.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, начаты доследственные мероприятия по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Как стало известно 26 июля, один человек погиб и семь пострадали в столкновении трех маршруток и автокрана в Челябинске. По предварительной версии, у спецтехники отказали тормоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками и краном в Челябинске
В Краснодаре девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017