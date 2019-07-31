Трое детей пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутской области

Следователи проводят проверку по факту дорожной аварии в Черемховском районе Иркутской области. В результате столкновения микроавтобуса, следовавшего по маршруту Тулун–Иркутск, и легкового авто на федеральной трассе пострадали трое детей 10, 11 и 12 лет.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, начаты доследственные мероприятия по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Как стало известно 26 июля, один человек погиб и семь пострадали в столкновении трех маршруток и автокрана в Челябинске. По предварительной версии, у спецтехники отказали тормоза.