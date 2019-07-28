Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Москве

Три легковых автомобиля столкнулись в Москве на Рязанском проспекте в воскресенье, 28 июля. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Также, по его словам, на месте происшествия работают полицейские — им предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Ранее 28 июля сообщалось о гибели четырех человек в результате ДТП в Ленинградской области. Там на 135-м км дороги Петербург–Псков произошло лобовое столкновение двух автомобилей.