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Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области

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Фото: vk.com/Александр Викторович
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В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел на 135-м км дороги Петербург–Псков около 12:00. Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу Kia.

«Погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сидениях: трое мужчин и одна женщина», — сообщили в ГИБДД. Еще два пассажира, в том числе несовершеннолетний, пострадали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 28 июля сообщалось о гибели четырех человек в результате ДТП в Калмыкии. При столкновении машин Lada Kalina и Lada Priora оба водителя и два пассажира скончались на месте.

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