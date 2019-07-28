Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии

В Калмыкии столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, еще один попал в больницу, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в Сарпинском районе республики в 4:30 по местному времени (совпадает с московским). Столкнулись LADA Kalina и LADA Priora. Оба водителя и два пассажира Kаlina скончались на месте. Еще один пассажир той же машины госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель LADA Kalina, выехавший на встречную полосу.

27 июля в Тамбовской области при столкновении двух машин пострадали пять человек. По предварительным данным, авария произошла на повороте.