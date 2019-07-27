В Грузии с обрыва упал грузовик с людьми

В Грузии с обрыва упал грузовик, перевозивший людей. Об этом 27 июля сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По имеющейся информации, грузовой автомобиль перевозил людей на сельский праздник. В определенный момент водитель потерял контроль над управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты.

Жертвами инцидента стали около пяти человек. Всего в грузовике находились 12 человек, пятеро из них успели выпрыгнуть из автомобиля во время падения.

На месте происшествия до сих пор работают спасательные службы. Пострадавших в больницу города Телави доставил вертолет погранполиции МВД Грузии.

25 июля сообщалось, что в Ростовской области три человека погибли в ДТП с двумя фурами.