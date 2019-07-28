Автобус наехал на двух человек на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Пассажирский автобус наехал на двух человек, пересекавших пешеходный переход, на перекрестке улиц Крауля и Токарей в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД города в воскресенье, 28 июля.

«Водитель автобуса «Нефаз» при повороте налево допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора», — заявили в ГИБДД. По словам водителя, сбитые люди перебегали дорогу на красный свет.

В результате пострадали два человека. Мужчина 64 лет и женщина 68 лет. Врачи доставили их в больницу № 36 с травмами разной степени тяжести. Их имена не называются.

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту происшествия. Следователи изучают видеозаписи видеорегистратора и уличных камер. По предварительным данным, водитель автобуса был трезв.

Ранее 28 июля четверо погибли при столкновении двух автомобилей в Серпинском районе Астраханской области.