В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Ставрополье

Причиной крупного ДТП в Ставропольском крае мог стать выезд на встречную полосу грузовой машины, а не автобуса, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Автоинспекторы проверяют все возможные версии. Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. Из автобуса изъят видеорегистратор, специалисты изучат запись, передает ТАСС.

Владелец автобуса Юрий Барышников рассказал журналистам, что транспортное средство было в хорошем состоянии. И машина, и пассажиры застрахованы, подчеркнул он. Пострадавшим будет выплачена компенсация.

Ранее прокуратура Апанасенковского района Ставропольского края начала проверку по факту ДТП.

Авария произошла в ночь на 2 августа. В результате столкновения автобуса и грузовика погибли пять человек, пострадали 18, 14 из них были госпитализированы. За полчаса до ДТП автобус остановили на посту ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». Водитель от отдыха отказался. Среди возможных причин рассматривается в том числе и его усталость. В аварии он погиб.