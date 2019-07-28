В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали

Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма. Информацию об этом распространила в воскресенье, 28 июля, пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел на дороге Керчь–Феодосия из-за выезда на встречную полосу автомобиля SsangYong, который столкнулся с Mercedes.

В результате происшествия пять несовершеннолетних пассажиров, находившихся в автомобилях, получили телесные повреждения и были доставлены в Феодосийскую городскую больницу.

Одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации.

21 мая, на трассе Ялта–Севастополь–Гаспра произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погибли женщина и годовалый ребенок.