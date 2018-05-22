Женщина и ребенок погибли в ДТП с пьяным инспектором ГИБДД в Крыму

Женщина и годовалый ребенок погибли в результате аварии в Крыму, случившейся по вине пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ.

Тройное ДТП произошло в понедельник, 21 мая, на трассе Ялта–Севастополь–Гаспра. Столкнулись три автомобиля марок Mercedes, Kia и «ВАЗ».

«Один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время в состоянии опьянения, двигался со стороны пгт. Гаспра в направлении автодороги Ялта–Севастополь. Не справившись с управлением, сотрудник полиции совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Kia, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении СК. После столкновения автомобиль инспектора ГИБДД продолжил движение врезался в «ВАЗ».

«В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля Kia, а также ее пассажир — годовалый ребенок», — уточнили в ведомстве.

По информации следователей, еще два человека пострадали, в числе которых восьмилетний пассажир отечественной легковушки. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело.