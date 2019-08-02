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Пять человек погибли в результате аварии с автобусом на Ставрополье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пять человек погибли, еще 14 получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, около 02:30 по местному времени (совпадает с мск) на 420-м километре трассы Астрахань–Элиста–Ставрополь, передает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление ГИБДД. Как уточняется, автобус Sunlong направлялся из Волгограда в Ставрополь.

«Водитель автобуса… по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают спасатели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

31 июля сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области в результате столкновения микроавтобуса, следовавшего по маршруту Тулун–Иркутск, и легкового автомобиля пострадали трое детей.

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