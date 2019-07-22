Четыре человека стали жертвами аварии на трассе М4 «Дон»

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на Кубани, сообщает региональное управление МВД в понедельник, 22 июля.

Авария произошла около 5:50 (совпадает с мск) на 1433-м км трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Nexia.

Водитель и пассажир российского автомобиля погибли. Также скончались водитель и пассажир иномарки. В больницу были доставлены еще четыре человека из Daewoo, среди них — девочка десяти лет и четырехлетний мальчик.

Ранее в июле сообщалось, что на Урале водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком, объезжая пробку по обочине дороги. Инцидент попал на видео.