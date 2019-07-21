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Гонщик врезался в толпу зрителей на соревнованиях в Бишкеке

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Фото: Twitter.com/@bishkekcityhall
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Автомобиль врезался в толпу зрителей во время соревнований по дрифтингу в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичный ГУВД в воскресенье, 21 июля.

«По предварительным данным, во время проводимых в центре города на площади Победы соревнований по дрифтингу один из участников не справился с управлением и врезался в зрителей», — заявили в ГУВД Бишкека.

В результате инцидента медики госпитализировали одного человека. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь на месте.

По словам представителей мэрии Бишкека, два человека попали в больницы после ЧП. Еще троим предоставят амбулаторное лечение. Руководство города заявило, что обсудит вопрос о запрете проведения подобных соревнований.

Ранее 14 июля автомобиль наехал на группу пешеходов. Не менее семи человек получили травмы. Одного из них доставили в больницу с переломами ног.

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