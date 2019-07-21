Гонщик врезался в толпу зрителей на соревнованиях в Бишкеке

Автомобиль врезался в толпу зрителей во время соревнований по дрифтингу в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичный ГУВД в воскресенье, 21 июля.

«По предварительным данным, во время проводимых в центре города на площади Победы соревнований по дрифтингу один из участников не справился с управлением и врезался в зрителей», — заявили в ГУВД Бишкека.

В результате инцидента медики госпитализировали одного человека. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь на месте.

По словам представителей мэрии Бишкека, два человека попали в больницы после ЧП. Еще троим предоставят амбулаторное лечение. Руководство города заявило, что обсудит вопрос о запрете проведения подобных соревнований.

Неудачно прошёл фестиваль от компании “Sun marketing”/Sun People. Проработаем вопрос о запрете подобных мероприятий. Правовая оценка ЧП будет после следственных мероприятий. Самое главное: люди живы, 3 человека получат амбулаторное лечение, 2 в больнице. Выводы будут сделаны🙏 pic.twitter.com/E8b7ygAkpN — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) July 21, 2019

Ранее 14 июля автомобиль наехал на группу пешеходов. Не менее семи человек получили травмы. Одного из них доставили в больницу с переломами ног.