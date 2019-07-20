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Девять человек пострадали в результате ДТП в Приамурье

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Фото: МЧС РФ
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Девять человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести в результате аварии в Амурской области. Об этом в субботу, 20 июля, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В 9:05 (3:05 мск) на автодороге сообщением Белогорск – Новое – Ромны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace», — сказали в ведомстве.

По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на встречную полосу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства и причины инцидента.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее 20 июля в МВД рассказали, что выезд на встречную полосу движения является наиболее распространенной причиной гибели людей на дорогах.

В конце июня в России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей.

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