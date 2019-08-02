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Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на Ставрополье

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Фото: РЕН ТВ
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Прокуратура Апанасенковского района начала проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Людмила Дулькина.

Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, около 02:30 по местному времени (совпадает с мск) на 420-м километре трассы Астрахань–Элиста–Ставрополь. По неизвестным причинам автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии пять человек погибли, еще 18 пострадали, 14 из них госпитализированы, пишет РЕН ТВ.

В Госавтоинспекции рассказали, что за полчаса до происшествия автобус был остановлен на стационарном посту ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». С водителем была проведена профилактическая беседа, от отдыха он отказался. Среди возможных причин происшествия рассматривается усталость мужчины, в ДТП он погиб.

Представители УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю также опубликовали кадры с места аварии, на которых запечатлен перевернутый автобус.

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